Fed deve "agir com cautela" em relação a cortes de juros, diz Musalem

Em discurso na Conferência de Pesquisa Bancária Comunitária e na Câmara de Comércio da Área de Springfield, ele afirmou esperar que o crescimento econômico dos EUA seja saudável no quarto trimestre e que fique igual ou um pouco acima de seu potencial de longo prazo no próximo ano, sustentado por gastos robustos dos consumidores, graças, em parte, à taxa de juros mais baixa.

Alguns grupos, como os hispânicos, estão diminuindo os gastos, disse ele, e as famílias de baixa e média renda estão mantendo seus gastos apenas por meio de empréstimos.

Musalem disse que aprendeu em uma reunião recente com profissionais de desenvolvimento comunitário que esses hábitos de gastos não se devem a "emprego ou desemprego -- é porque os preços estão altos; é a inflação" corroendo seus salários reais e reduzindo seu poder de compra.

"Isso me mostrou que é realmente importante atingirmos nossa meta de estabilidade de preços ou inflação de 2% para apoiar o consumo", disse ele.

A expectativa é de que o Fed faça cortes de 0,25 ponto percentual em suas reuniões de política monetária de 28 e 29 de outubro e 9 e 10 de dezembro.

Musalem deixou claro que não está convencido dessa ideia.