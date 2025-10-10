Fed pode lidar com fraqueza do mercado de trabalho com cortes de juros de tamanho normal, diz Waller à CNBC

Fontes alternativas de informações sobre o mercado de trabalho "não são realmente representativas... mas todas elas estão contando a mesma história. O mercado de trabalho está fraco", disse Waller no programa "Squawk Box" da CNBC.

"Precisamos reduzir os juros. Mas precisamos ser um pouco cautelosos com relação a isso... Fazer 25 (pontos-base), continuar, ver como fica."

Waller, que faz parte de uma pequena lista de candidatos para substituir o chair do Fed, Jerome Powell, no próximo ano, disse que seu pedido de cautela decorre do contraste entre os dados que mostram que o crescimento econômico pode estar se fortalecendo após uma primeira metade do ano modesta e um mercado de trabalho que "não está apertado de forma alguma".

"Alguma coisa tem que acontecer. Ou o mercado de trabalho se recupera para acompanhar o crescimento do PIB, ou ... o crescimento do PIB vai se retrair. Qualquer que seja o caminho, isso deve afetar o que você faz com a política monetária", disse Waller.

A opinião dele está alinhada com o amplo consenso no Fed de que os juros continuarão a cair este ano, mas contrasta com o pedido do novo diretor do Fed, Stephen Miran, para que haja reduções profundas e imediatas nos custos dos empréstimos.

"Você se ajusta à medida que avança, conforme os dados chegam. Se for 75 (pontos-base) amanhã, haveria um problema se fosse a aposta errada", disse Waller.