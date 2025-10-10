Grandes bancos estudam emissão de stablecoin atrelada a moedas do G7

O projeto, que está em seus estágios iniciais, explorará se há valor na emissão de ativos em blockchains públicos que são atrelados 1:1 a moedas do mundo real - um tipo de criptomoeda conhecida como stablecoins.

"O objetivo da iniciativa é explorar se uma nova oferta em todo o setor poderia trazer os benefícios dos ativos digitais e aumentar a concorrência em todo o mercado, garantindo ao mesmo tempo a total conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas de gerenciamento de risco", disseram os bancos.

INTERESSE POR STABLECOINS

Vários bancos e outras instituições financeiras anunciaram planos para analisar o lançamento de stablecoins, uma vez que o aumento dos preços das criptomoedas e o apoio do presidente dos Estados Unidos ( EUA), Donald Trump, ao setor provocaram um ressurgimento do interesse na ideia de usar blockchain no sistema financeiro convencional.

Os órgãos reguladores e as autoridades financeiras expressaram preocupação com o fato de que as stablecoins poderiam facilitar a movimentação de fundos fora dos sistemas bancários regulamentados, potencialmente prejudicando o papel dos bancos comerciais nos fluxos de pagamentos globais.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, advertiu os bancos do Reino Unido contra a emissão de suas próprias stablecoins, enquanto a presidente do banco central Europeu, Christine Lagarde, disse em junho que as stablecoins emitidas de forma privada representavam riscos para a política monetária e a estabilidade financeira.