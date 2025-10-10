Ibovespa fecha em queda com exterior e fiscal e amplia ajuste em outubro

Na semana, o Ibovespa acumulou um declínio de 2,44%. No mês, contabiliza uma perda de 3,8%, após renovar máximas em setembro, quando ampliou a alta em 2025 para cerca de 22%.

Em Nova York, a última sessão da semana azedou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar aumentar as tarifas contra a China e cancelar uma reunião planejada com o presidente Xi Jinping.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em baixa de 2,71%.

No cenário doméstico, notícias sobre planos do governo envolvendo medidas para 2026 sem que as receitas estejam garantidas adicionaram preocupações sobre o risco de ações de olho na eleição do próximo ano com efeito fiscal negativo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, reiterou nesta sexta-feira que o governo mantém firme compromisso com a responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que busca ampliar políticas de inclusão social.

Lula falou em evento no qual o governo federal anunciou novo modelo de crédito imobiliário.