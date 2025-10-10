Incerteza política na França afeta confiança e crescimento, diz chefe do BC

"A incerteza é o oposto da confiança e, portanto, o inimigo número um do crescimento... As famílias economizam mais quando estão preocupadas e, portanto, consomem menos. As empresas esperam para investir."

Comentando sobre a pesquisa econômica mensal do Banco da França divulgada na quinta-feira, Villeroy disse: "Se eu tivesse que resumir, acho que a confiança não está muito alta porque estamos todos fartos dessa bagunça política, mas a economia está se mantendo... graças à coragem dos empresários e ao trabalho árduo dos franceses."

Villeroy disse que a França precisa reduzir sua dívida crescente e que seria melhor se seu déficit público não ultrapassasse 4,8% do Produto Interno Bruto em 2026.

O primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, que está deixando o cargo, disse no final do mês passado que sua meta era um déficit orçamentário de cerca de 4,7% do PIB em 2026, abaixo da previsão de 5,4% deste ano.

"A meta é de 3% (do PIB) em 2029, esse é um compromisso que assumimos com a Europa", disse Villeroy, acrescentando que "toda a Europa está nos observando" e alertando que "os investidores podem nos punir nos mercados".

"Temos quatro anos para reduzir o déficit em 2,4%. Precisamos cobrir um quarto dessa distância no primeiro ano. Precisamos reduzi-lo em pelo menos 0,6. Portanto, acredito que seria desejável que o déficit não ultrapassasse 4,8% em 2026", acrescentou.