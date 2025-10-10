Novas ameaças tarifárias de Trump derrubam STOXX 600 para perda semanal com queda de última hora

Trump ameaçou um "aumento maciço" das tarifas sobre as importações da China.

"Os comentários do presidente não são, obviamente, úteis para o mercado", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Finalmente superamos o pior das preocupações com as tarifas e agora nos deparamos novamente com outra rodada delas, e o tom de seus comentários foi certamente bastante agressivo."

O setor de automóveis derrapou ao fim da semana, com queda semanal de mais de 9%, tornando-se o de pior desempenho. As perdas acentuadas da Ferrari e da BMW pesaram bastante. O setor de serviços públicos, geralmente visto como substituto de títulos, foi o que mais avançou na semana.

Investidores também se concentraram na França, onde o presidente Emmanuel Macron se esforçou para nomear um novo primeiro-ministro antes de um prazo autoimposto, em meio a avisos do banco central francês de que o impasse político está começando a afetar o crescimento.

O índice de referência da França caiu 2% esta semana, conforme mercados foram abalados na segunda-feira depois que Sebastien Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo poucas horas depois de anunciar a formação do gabinete.