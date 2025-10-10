Perdas em Wall Street se aprofundam após Trump ameaçar mais tarifas sobre a China por disputa sobre terras raras

A forte liquidação dos índices interrompeu uma semana relativamente tranquila para os mercados, que vinham avançando com as expectativas de uma política monetária mais frouxa, e ressaltou o quanto o sentimento dos investidores continua sensível à incerteza comercial.

Um nova piora das tensões comerciais entre os EUA e a China pode pesar sobre o crescimento global e afetar as perspectivas para as empresas norte-americanas, que já estão enfrentando custos mais altos.

"Ele pegou o mercado desprevenido novamente e lançou mais pontos de interrogação", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

O Dow Jones Industrial Average caía 1,20%, para 45.803,84 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,56%, a 6.629,77 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 2,05%, para 22.552,86 pontos.

"Finalmente superamos o pior das preocupações com tarifas e agora nos deparamos novamente com outra rodada delas", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

O setor de tecnologia do S&P 500 perdia 2%, o financeiro caía 1,4% e o setor de energia tinha queda de 1,8%.