Petróleo cai para mínima de 5 meses após Trump ameaçar aumentar tarifas contra China

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$62,73 por barril, uma queda de US$2,49, ou 3,82%, o menor valor desde 5 de maio.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA terminou a US$58,90 por barril, uma queda de US$2,61, ou 4,24%, o menor valor desde o início de maio.

"Hoje é a culminação de uma série de fatores, dos quais a ameaça de Trump de um aumento maciço das tarifas sobre a China é apenas o mais recente", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

Os aumentos de produção da Opep, os ganhos adicionais de produção nas Américas do Norte e do Sul e a perda de risco geopolítico após o acordo de cessar-fogo em Gaza "são todos fatores que podem ser somados ao anúncio de Trump nesta manhã sobre as tarifas sobre a China", disse Lipow.

Trump, que deveria se reunir com o presidente chinês Xi Jinping em cerca de três semanas na Coreia do Sul, reclamou nas mídias sociais sobre o que ele caracterizou como os planos da China de manter a economia global refém, depois que a China expandiu drasticamente seus controles de exportação de elementos de terras raras na quinta-feira. A China domina o mercado de tais elementos, que são essenciais para a fabricação de tecnologia.

Além de ameaçar cancelar a reunião com Xi, Trump disse que pode impor um aumento maciço nas tarifas sobre os produtos chineses.