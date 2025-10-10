Santander Brasil aprova R$2 bi em JCP

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração do Santander Brasil aprovou nesta sexta-feira pagamento bruto de R$2 bilhões em juros sobre capital próprio aos acionistas em novembro, segundo ata da reunião do colegiado.

O pagamento equivale a um valor bruto por ação de R$ 0,536 por unit, afirmou o banco.

Em termos líquidos, o pagamento será de R$1,7 bilhão, considerando a retenção de imposto de renda na fonte.