Tarifas dos EUA pesam sobre confiança e emprego na UE, mostra estudo do BCE

"Os trabalhadores que esperam perder seus empregos têm maior probabilidade de perdê-los de fato mais tarde", argumentou o blog. "Portanto, embora o impacto direto das tarifas dos EUA sobre os empregos pareça ser limitado, seu impacto sobre alguns trabalhadores pode ser mais forte e pode exercer peso ainda maior sobre a confiança das empresas e dos consumidores."

A constatação é importante porque o BCE espera que a maior parte do crescimento econômico neste ano e no próximo venha do consumo interno, em parte com as famílias reduzindo suas taxas de poupança pessoal excepcionalmente altas.

Entretanto, as poupanças continuam a aumentar e até mesmo as autoridades de política monetária estão agora questionando a solidez dessa suposição, já que a incerteza sobre a economia não deve desaparecer tão cedo, como mostrou a ata da reunião de setembro do BCE na quinta-feira.

Essas conclusões sugerem, portanto, algum risco de queda para o crescimento econômico decorrente das tarifas, o que poderia repercutir em uma economia que cresce apenas a uma taxa de cerca de 1%.

A pesquisa do BCE mostra que os trabalhadores da indústria, construção e comércio temem os efeitos negativos das tarifas, enquanto que nos setores de serviços, financeiro e de TI os trabalhadores se consideram mais expostos.

"Esse é especialmente o caso dos trabalhadores da Irlanda e da Holanda, que abrigam as sedes europeias de muitas empresas norte-americanas e são economias muito abertas", argumentaram os pesquisadores.