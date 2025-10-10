Taxas dos DIs sobem com receio sobre a área fiscal e ameaças de Trump à China

Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,805%, em alta de 9 pontos-base ante 13,719%.

A sexta-feira foi, na visão de alguns analistas, uma espécie de “tempestade perfeita” para os ativos brasileiros, com notícias negativas vindas tanto do Brasil quanto do exterior.

Internamente, o arquivamento pelo Congresso na quarta-feira da medida provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações, seguia dando suporte à curva, em meio a leitura de que o desfecho foi negativo para o esforço do governo de equilibrar as contas. A MP teria impacto fiscal de R$14,8 bilhões em 2025 e de R$36,2 bilhões em 2026, considerando as novas receitas previstas e os cortes de despesas, conforme o Ministério da Fazenda.

Durante a manhã, o mau humor dos investidores se intensificou após reportagem do jornal O Estado de S. Paulo indicar que o pacote de medidas do governo para 2026 poderia somar R$100 bilhões, sem que as receitas estejam garantidas. Na conta entram medidas como a ampliação da isenção do Imposto de Renda, a distribuição de gás de cozinha, a isenção nas contas de energia para uma parcela das famílias e o pagamento de bolsas para estudantes -- todos programas já anunciados anteriormente pelo governo e previstos no projeto orçamentário para o próximo ano.

Ainda que não haja novas medidas, os agentes demonstravam preocupação de que o ano de 2026 seja marcado por ações para impulsionar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com impacto negativo para as contas públicas.

Para piorar o cenário, perto do meio-dia Trump ameaçou aumentar as tarifas comerciais contra a China e cancelar uma reunião planejada com o presidente chinês, Xi Jinping.