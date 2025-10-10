Trabalhadores de loja de departamentos de Paris protestam contra acordo com Shein

Dezenas de trabalhadores se reuniram, agitando bandeiras de sindicatos, do lado de fora da loja de departamentos, onde representantes de sindicatos e funcionários da prefeitura fizeram discursos.

Atrasos nos pagamentos às marcas da loja de departamentos, que vem enfrentando dificuldades há anos, já haviam levado à escassez de produtos, prejudicando as vendas e deixando trabalhadores preocupados com os empregos, de acordo com uma declaração do sindicato lida durante o protesto.

A saída de diversas marcas francesas da BHV após o acordo com a Shein agrava essas preocupações, disseram os membros do sindicato.

"Nossos clientes já foram embora porque não conseguem encontrar o que querem, mas também estão preocupados e não aprovam a chegada da Shein", disse Florine Biais, funcionária da BHV e representante do sindicato, à Reuters durante o protesto.

Questionada sobre os pagamentos atrasados, a SGM disse que o problema foi causado por uma mudança de sistemas de pagamento desde que adquiriu a BHV em novembro de 2023 e que deve ser resolvido dentro de algumas semanas.

A SGM afirma que a Shein deve atrair compradores mais jovens e faz parte de seu plano de modernizar a BHV.