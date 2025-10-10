Trump diz que avalia forte aumento de tarifas sobre importações chinesas e que não tem motivo para se reunir com Xi

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas na Coreia do Sul, conforme estava planejado, acrescentando que os EUA estão calculando um forte aumento nas tarifas sobre as importações chinesas.

Trump disse, em publicação na plataforma Truth Social, que a China tem enviado cartas a países do mundo todo dizendo que planeja impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados às terras raras.

"Ninguém nunca viu nada parecido, mas, essencialmente, isso 'entupiria' os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a China", disse ele na publicação.