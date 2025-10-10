Vendas da Volkswagen crescem no 3º tri impulsionadas pela Europa e veículos elétricos

BERLIM - O Grupo Volkswagen informou um aumento de 1% nas entregas globais do terceiro trimestre nesta sexta-feira, com os novos modelos contribuindo para as vendas na Europa Ocidental.

Um aumento na Europa e na América do Sul compensou a pressão da China e dos Estados Unidos, disse Marco Schubert, membro do comitê executivo ampliado de vendas da montadora alemã, em comunicado.

As entregas de veículos elétricos a bateria (BEV na sigla em inglês) da Volkswagen aumentaram 33,1% de julho a setembro, para 252.100 veículos.