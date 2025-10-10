Wall Street tomba conforme Trump renova ameaças de tarifas à China por disputa sobre terras raras

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street despencou nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou os mercados ao lançar uma série de ameaças contra a China, depois que Pequim reforçou suas restrições às terras raras.

Em uma publicação no Truth Social, Trump disse que está avaliando um aumento "maciço" das tarifas sobre produtos chineses e afirmou que não há motivo para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, em duas semanas, conforme planejado, acrescentando que há "muitas outras contramedidas" em consideração.