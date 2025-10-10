Waller diz que entrevista para cargo de chair do Fed foi "ótima" e não foi política

"Não sei se sou um finalista ou não", disse Waller. "Achei que a entrevista foi boa."

Bessent, que está fazendo o trabalho principal de avaliar os candidatos para que o presidente Donald Trump faça a indicação para o cargo, teve entrevistas preliminares com até 11 candidatos.

Mas, citando autoridades do Tesouro não identificadas, a CNBC informou que a lista havia sido reduzida para cinco: Waller; a vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman; o presidente do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett; o ex-diretor do Fed Kevin Warsh; e o diretor de investimentos de renda fixa BlackRock, Rick Rieder.

Hassett continua sendo o favorito nos mercados de apostas Kalshi e Polymarket, com Waller ocupando o segundo lugar em ambas as plataformas que apostam em quem Trump indicará.

O presidente republicano exige que o Fed reduza a taxa de juros e rotineiramente se insurge contra Powell, que Trump escolheu como chair do Fed durante seu primeiro mandato na Casa Branca, mas com quem a relação rapidamente azedou.

"Na verdade, foi uma ótima entrevista", disse Waller, que foi nomeado para o Fed por Trump em 2020. "Quero dizer, houve muita discussão sobre vários aspectos de vários discursos que fiz sobre meus pontos de vista, e eles quiseram dar continuidade a essas histórias. Achei ótimo. Na verdade, não houve nada de político nisso. Não houve nada. Foi tudo uma discussão econômica séria. Por isso, achei que foi brilhante".