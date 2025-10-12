Pequim culpa EUA por aumentar tensões comerciais e defende restrições às terras raras

O recrudescimento das tensões comerciais abalou Wall Street, fazendo com que as ações das grandes empresas de tecnologia despencassem, preocupando as empresas estrangeiras que dependem da produção chinesa de terras raras processadas e ímãs de terras raras, e pode inviabilizar uma reunião de cúpula entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, programada para o final deste mês.

RESPOSTA A TRUMP

A declaração do Ministério do Comércio da China neste domingo foi a primeira resposta direta de Pequim à longa postagem de Trump no Truth Social na sexta-feira, na qual ele acusou Pequim de aumentar repentinamente as tensões comerciais depois que uma trégua desconfortável foi alcançada há seis meses entre as duas maiores economias do mundo, permitindo que elas comercializassem mercadorias sem taxas tarifárias altíssimas.

"Nosso relacionamento com a China nos últimos seis meses tem sido muito bom, o que torna esse movimento sobre o comércio ainda mais surpreendente", disse Trump.

O Ministério do Comércio disse em um comunicado igualmente longo que seus controles de exportação de elementos de terras raras seguiram uma série de medidas dos EUA desde as negociações comerciais bilaterais em Madri no mês passado.

Pequim citou como exemplos a inclusão de empresas chinesas em uma lista negra de comércio dos EUA e a imposição de Washington de taxas portuárias sobre navios ligados à China.