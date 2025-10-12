Representante comercial dos EUA diz que China "protelou" quando EUA tentaram contato após expansão de controles

"O altamente respeitado presidente Xi acabou de passar por um momento ruim. Ele não quer a depressão para seu país, e eu também não. Os EUA querem ajudar a China, não prejudicá-la", escreveu Trump no Truth Social no domingo.

A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A China atacou as últimas tarifas de Trump sobre produtos chineses, acusando os EUA neste domingo do que chamou de "padrões duplos".

Em um relato da emissora estatal CCTV, o Ministério do Comércio chinês defendeu suas restrições sobre exportações de elementos e equipamentos de terras raras, mas não chegou a impor novas taxas sobre os produtos dos EUA. Ele disse que as restrições são motivadas pela preocupação com as aplicações militares desses elementos em um momento de "conflitos militares frequentes".

Pequim também apontou para o fato de os EUA terem incluído empresas chinesas em uma lista negra de comércio e cobrado taxas portuárias sobre navios ligados à China.

A China e os EUA estão envolvidos em uma guerra comercial desde que Trump retornou à Casa Branca no início deste ano. Os mercados financeiros globais caíram quando Trump aventou a possibilidade de cancelar uma próxima reunião com o presidente chinês, Xi Jinping.