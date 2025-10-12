Taiwan diz que ainda avalia impacto das restrições impostas pela China às terras raras no setor de chips

TAIPÉ (Reuters) - Não se espera nenhum impacto significativo sobre a indústria de semicondutores de Taiwan devido às novas restrições impostas pela China às terras raras, já que elas diferem dos metais necessários para o setor de chips, informou o Ministério da Economia da ilha neste domingo.

A China expandiu drasticamente seus controles de exportação de terras raras na quinta-feira, acrescentando cinco novos elementos e um escrutínio extra para os usuários de chips, à medida que Pequim reforça o controle sobre o setor antes das negociações entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

O Ministério da Economia de Taiwan disse em um comunicado sobre as novas regras da China que os elementos de terras raras cobertos pela proibição ampliada diferem dos itens de terras raras exigidos nos processos de semicondutores de Taiwan, portanto, nenhum impacto significativo sobre a fabricação de chips é esperado no momento.