Banco Central vende US$1 bi em dois leilões de linha para rolagem

(Reuters) - O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de US$1 bilhão em dois leilões simultâneos de venda de dólares com compromisso de recompra para rolagem de vencimento de novembro.

Em um dos leilões o BC vendeu US$500 milhões com taxa de corte de 5,380000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 4 de novembro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026.

No outro leilão o BC vendeu US$500 milhões com taxa de corte de 5,190000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 4 de novembro, enquanto a recompra ocorrerá em 2 de abril de 2026.