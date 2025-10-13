Brava Energia estima impacto de 3.500 boe por dia com interdição parcial da Bacia Potiguar

(Reuters) - A Brava Energia disse na manhã de segunda-feira que o impacto causado pela interdição da produção na Bacia Potiguar devido à auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está estimado em 3.500 barris de óleo equivalente (boe) por dia na média do mês de outubro de 2025, conforme fato relevante.

A empresa declarou que o impacto é equivalente a 3,8% da produção média total registrada no terceiro trimestre de 2025.

A produção foi parcialmente interrompida para a realização de adequações em meio à auditoria da ANP, encerrada no dia 10 de outubro.