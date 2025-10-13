Chefe do Tesouro dos EUA diz que paralisação do governo está afetando a economia

WASHINGTON (Reuters) - A paralisação do governo federal dos Estados Unidos está começando a afetar a economia do país, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, quando o fechamento entrou em seu 13º dia.

"Isso está ficando sério. Está começando a afetar a economia real", disse ele ao programa "Mornings with Maria" da Fox Business Network, sem fornecer mais detalhes.

Bessent acrescentou que, para permitir o pagamento dos membros do serviço militar dos EUA, o governo está tendo que atrasar os pagamentos de outros funcionários e serviços federais em áreas como os museus Smithsonian e o Zoológico Nacional.