Dólar cai ante o real em dia de ajustes após Trump baixar o tom sobre a China

Às 17h03, na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,28%, aos R$5,4880.

Na sexta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação ao país asiático de softwares críticos, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações. Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No domingo, porém, Trump adotou um tom conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China. Comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante entrevista nesta segunda-feira reforçaram a mensagem de acomodação.

“Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent. "O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do partido, Xi (Jinping), na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada", disse Bessent.

Em reação, os investidores foram em busca de ativos de maior risco, como ações e moedas de países emergentes, entre elas o real, o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno.

O dólar à vista marcou a menor cotação da sessão, de R$5,4426 (-1,11%), às 14h46. Ainda assim, a divisa esteve longe de devolver todo o avanço visto na sexta-feira, após Trump ameaçar a China.