Dólar segue em baixa ante o real após Trump aliviar discurso sobre a China

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,31%, a R$5,4860.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação sobre softwares críticos ao país asiático, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações.

Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No fim de semana, porém, Trump adotou um tom mais conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China, o que abriu espaço para a busca de ativos de maior risco nesta manhã, como ações e moedas de países emergentes, incluindo o real, o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno.

Nesta segunda-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, corroborou o tom mais conciliador de Trump, ao afirmar que houve comunicações substanciais entre norte-americanos e chineses no fim de semana.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em entrevista à Fox Business Network. "O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do Partido, Xi, na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada", acrescentou.