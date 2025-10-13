Exportações da China superam previsão mas nova disputa comercial com EUA reacende riscos

No entanto, essa estratégia poderá ser posta em xeque se Trump levar a cabo sua ameaça de reimpor tarifas de três dígitos sobre a China em retaliação ao fato de Pequim ter anunciado controles de exportação de terras raras na semana passada.

"Embora a economia da China tenha se mostrado mais resiliente diante das tarifas dos EUA do que muitos temiam, ainda há um potencial significativo de desvantagem em relação a um rompimento mais profundo com os EUA", disse Julian Evans-Pritchard, analista da Capital Economics.

As exportações da China aumentaram 8,3% ao ano no mês passado, segundo dados alfandegários divulgados nesta segunda-feira, superando a alta de 6% prevista em pesquisa da Reuters e registrando o crescimento mais rápido desde março. Em agosto, houve avanço de 4,4%.

Embora o crescimento mais rápido das exportações seja uma boa notícia para uma economia ainda frágil, a última ameaça de Trump de aumentar as tarifas dos EUA acima de 100% causaria um choque deflacionário na China e colocaria em risco os exportadores menores e os empregos dos operários.

O movimento da China em relação a terras raras e ímãs, em que sua posição de quase monopólio lhe dá grande vantagem na guerra comercial, também poderia paralisar as cadeias globais de oferta em setores que vão de automóveis a energia verde e aeronaves.

Esses riscos globais fazem com que a maioria dos analistas preveja que Pequim e Washington trabalharão para diminuir a escalada nas próximas semanas e, potencialmente, preservar algumas chances de que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, ainda possam se reunir em uma cúpula da Apec na Coreia do Sul no final do mês, como esperado anteriormente.