FMI seguirá pressionando G20 a priorizar as questões da dívida, diz Georgieva

"O crescimento é lento, a dívida é alta e os riscos de desaceleração financeira são bastante permanentes. Eles estão lá", disse ela, acrescentando que os países precisam estar "muito, muito, muito mais focados em reduzir os níveis de dívida".

Espera-se que a dívida pública global ultrapasse 100% do PIB até 2029, disse Georgieva na semana passada.

Georgieva disse que o FMI estava trabalhando intensamente com o Banco Mundial para ajudar os países que podiam não ter níveis de dívida insustentáveis, mas enfrentavam graves problemas de liquidez, e também tentaria manter as questões da dívida no radar do G20.

"Vocês verão que continuaremos a nos envolver com o G20", disse ela. "Queremos que isso esteja no topo das atenções... Por favor, essa é uma prioridade."

A África do Sul, atual presidente do G20, fez da sustentabilidade da dívida um pilar fundamental de seu ano à frente do grupo. Os Estados Unidos, que assumirão a presidência do G20 em dezembro, não demonstraram grande interesse na questão até o momento.

Georgieva disse que era fundamental reconhecer que os países precisavam se livrar das dívidas, o que destacava a necessidade de criação de empregos e garantia de acesso à tecnologia.