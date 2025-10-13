Gol propõe reorganização societária e saída da bolsa

SÃO PAULO (Reuters) -A companhia aérea Gol vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar com o fechamento do capital da empresa e saída da empresa do nível 2 de governança da B3, segundo fato relevante divulgado pela empresa na noite desta segunda-feira.
No documento, o conselho de administração da companhia propõe que a empresa operacional Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil sejam incorporadas pela empresa fechada Gol Linhas Aéreas SA.
A assembleia de acionistas foi convocada para aprovar a medida foi convocada para 4 de novembro, segundo o documento.
O objetivo da operação, segundo a empresa é "buscar sinergias e reduzir custos", de acordo com fato relevante.
Para a reorganização ser consumada, uma oferta pública de aquisição (OPA) deverá ser lançada pela Gol Investment Brasil e essa operação não poderá ultrapassar o valor de R$47,25 milhões.
A empresa afirmou ainda que um comitê formado por conselheiros independentes do grupo será criado para negociar os termos da reorganização.
O free-float da Gol após um aumento de capital de R$12 bilhões realizado mais cedo neste ano é de apenas 0,78% e a B3 havia concedido em julho prazo para a empresa se adequar até janeiro de 2027. A Gol Investment Brasil, após o aumento de capital, passou a ser titular de cerca de 99,97% das ações ordinárias da companhia e 99,22% dos papeis preferenciais.
As ações da Gol encerraram o dia cotadas a R$5,08 o lote de 1.000 ações, em alta de 3,7%. A B3, no final de setembro, tinha concedido prazo até 29 de janeiro de 2026 para adequação da cotação unitária da ações ao mínimo de R$1,00 por papel.
(Por Luciana Guimarães, texto de Alberto Alerigi Jr., edição Igor Sodré)
