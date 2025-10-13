Governo prevê 10 leilões de rodovias em 2026, diz diretor da ANTT

Entre os leilões está a concessão da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte.

"Vamos fazer mais dez leilões de rodovias no ano que vem; tem algumas âncoras como 2 de julho na BR116 na Bahia; tem outro que liga Pernambuco à Bahia, tem otimizações no Paraná e Minas Gerais", disse Sampaio a jornalistas durante evento na FGV.

"Temos um pouco de tudo nos leilões. Dos leilões já realizados temos 10 grupos novos, entre operadoras, fundos financeiros e a retomada do investidores estrangeiros. E esperamos novos entrantes em 2026", acrescentou.

De acordo com o diretor geral da ANTT, os dez leilões de 2026 devem viabilizar investimentos de R$100 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, com grande concentração dos aportes na primeira década dos contratos.

A expectativa ocorre mesmo em um ambiente de Selic elevada. Mas Sampaio afirmou que os juros "já estão altos há algum tempo...Nosso modelo prevê que a taxa de retorno para o investidor capta os juros de longo prazo e tem atualização periódica...Temos projetos de qualidade...contratos equilibrados e com boa taxa de retorno", afirmou.

Duas ferrovias também devem ser leiloadas ano que vem. Uma delas é a que vai ligar os portos do Espírito Santo e o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre de 2026. Outra perspectiva do governo federal para o ano que vem é a concessão da chamada Ferrogrão, entre o Mato Grosso e o Pará, que está sob avaliação do Supremo Tribunal Federal.