Guerra comercial de Trump com a China ofusca reuniões do FMI e do Banco Mundial

Uma delicada trégua elaborada por Washington e Pequim nos últimos cinco meses reduziu as tarifas dos níveis de três dígitos e levou o FMI a melhorar as perspectivas de crescimento global. Os planos de Trump de se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, neste mês alimentaram as expectativas de um novo degelo.

Mas esse otimismo foi abalado na sexta-feira, quando Trump ameaçou cancelar a reunião e impor um "forte aumento" das tarifas sobre os produtos chineses, juntamente com outras contramedidas.

Para azedar ainda mais o clima, a China decidiu, na sexta-feira, equiparar as novas taxas portuárias dos EUA para navios construídos ou de propriedade chinesa com suas próprias taxas sobre escalas portuárias de navios construídos ou com bandeira dos EUA ou de propriedade de empresas com mais de 25% de propriedade de fundos de investimento domiciliados nos EUA.

As reuniões do FMI e do Banco Mundial levarão mais de 10.000 pessoas a Washington, incluindo ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais de mais de 190 países.

Martin Muehleisen, ex-chefe de estratégia do FMI e atualmente no Atlantic Council, disse que as ameaças de Trump podem ser uma postura para obter vantagem nas negociações.

"Esperemos que a sanidade prevaleça. Se Trump voltar a impor tarifas de 100% sobre os produtos chineses, ele enfrentará fortes turbulências nos mercados", disse Muehleisen.