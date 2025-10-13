Ibovespa começa semana com tom positivo endossado por exterior

Após novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos contra a China na última sexta-feira, que azedaram o humor nos mercados, Trump afirmou no fim de semana que "tudo ficará bem" e que os Estados Unidos não querem "prejudicar" a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que Trump está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul e que houve comunicações substanciais entre os dois lados no fim de semana.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

Em Wall Street, que sofreu perda relevantes na sexta-feira, o S&P 500 subia 1,11%.

"Esse alívio no exterior, somado à valorização das principais commodities, deveria apoiar a melhora dos ativos locais", afirmou a equipe da Ágora Investimentos, em relatório enviado a clientes.

O viés positivo no pregão paulista também tem como pano de fundo um começo mais negativo em outubro. Até a última sexta-feira, o Ibovespa acumulava um declínio de 3,8% no mês.