Ibovespa fecha em alta após Trump amenizar discurso sobre China

- VALE ON subiu 1,49%, em linha com o movimento dos futuros do minério de ferro na China, após dados mostrarem que as importações de minério de ferro pela segunda maior economia do mundo em setembro aumentaram 10,6% em relação ao mês anterior, atingindo recorde para um único mês. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON ganhou 6,32%, liderando os ganhos da bolsa, recuperando-se após fortes perdas na sexta-feira. USIMINAS PNA avançou 6,35% e GERDAU PN subiu 2,13%.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,4%, em sessão mais positiva para bancos, com BRADESCO PN valorizando-se 0,42%, BANCO DO BRASIL ON subindo 1,31% e SANTANDER BRASIL UNIT tendo alta de 0,14%.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 0,97% e 0,94%, respectivamente, impulsionadas pela recuperação dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou em alta de 0,94%, a US$63,32, após registrar mínimas em cinco meses na sessão anterior.

- BRAVA ENERGIA ON avançou 3,58%, em dia de recuperação após sete quedas seguidas, período em que acumulou uma perda de 13,5%. A companhia estimou que a interdição da produção na Bacia Potiguar devido à auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deve ter um impacto de 3.500 barris de óleo equivalente (boe) por dia na média do mês de outubro.

- PETRORECONCAVO ON subiu 2,96% após divulgar que concluiu a transação de farm-out com a Mandacaru Energia sobre a venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões no Rio Grande do Norte. A transação, de US$5 milhões, envolve as concessões de Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

- MBRF ON recuou 4,16%, renovando mínimas desde o final de março. No começo de outubro, analistas da XP publicaram relatório sobre a companhia em que afirmaram ver um cenário desafiador para o momentum de resultados, citando as margens da carne bovina nos EUA pressionadas pelo atual ciclo do gado e a inevitável normalização das margens de frango no Brasil. No setor, nesta segunda-feira, MINERVA ON fechou em queda de 1,07% e JBS, listada nos EUA, caiu 0,87%.