JPMorgan investirá até US$10 bi na segurança nacional dos EUA como parte de compromisso de US$1,5 tri

O anúncio surge num momento em que a administração Trump procura modernizar as infraestruturas e reduzir a dependência das cadeias de abastecimento estrangeiras.

"Ficou dolorosamente claro que os Estados Unidos se permitiram tornar-se muito dependentes de fontes não confiáveis de minerais, produtos e manufatura essenciais, todos eles fundamentais para a nossa segurança nacional", afirmou Jamie Dimon, presidente e CEO do JPMorgan.

Trump reavivou a guerra comercial contra Pequim na sexta-feira, pondo fim a uma trégua incômoda entre as duas maiores economias com a promessa de aumentar drasticamente as tarifas em represália à redução das exportações de terras raras da China.

O JPMorgan disse que sua nova "iniciativa de segurança e resiliência" facilitaria o financiamento e o investimento em quatro setores estratégicos: cadeia de suprimentos e manufatura; defesa e aeroespacial; independência energética; e tecnologias de ponta, como inteligência artificial e computação quântica.

A empresa afirmou que já havia planejado facilitar e financiar cerca de US$1 trilhão na próxima década para apoiar clientes nessas indústrias, de acordo com números internos não divulgados anteriormente, mas que aumentaria o valor em 50%.

(Reportagem de Nupur Anand em Nova York)