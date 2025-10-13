Lula diz querer pessoa gabaritada para vaga no STF, não amigo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que quer indicar uma pessoa "gabaritada" para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, e negou pretender colocar "um amigo" no tribunal.

Em entrevista coletiva em Roma, onde se reuniu com o papa Leão 14 e participou de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse que não sabe ainda se indicará um homem ou uma mulher para a vaga, e disse que tomará uma decisão depois de conversar com pessoas ao retornar ao Brasil.

"Eu quero uma pessoa -- não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco -- que seja gabaritada para ser ministra da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira", disse Lula.