Lula exalta química durante encontro com Leão 14 e diz que papa pretende vir ao Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a química que teve com o papa Leão 14 durante reunião entre ambos no Vaticano nesta segunda-feira e disse que o pontífice não poderá vir ao Brasil para a cúpula climática da ONU COP 30, em novembro, mas sinalizou no encontro que "a qualquer momento" visitará o país.

Em entrevista coletiva em Roma, onde também participou de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse ter sentido que conhecia o papa, a quem encontrou pela primeira vez, há décadas, dada a afinidade entre ambos.