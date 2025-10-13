Lula se diz feliz com acordo em Gaza e vê normalização de relação com Israel depois que Netanyahu deixar poder

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira estar feliz com o acordo de cessar-fogo em Gaza e afirmou que o Brasil deve normalizar suas relações com Israel, abaladas por críticas feitas por autoridades brasileiras ao papel do governo israelense no conflito, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixar o poder.

Em entrevista coletiva em Roma, após participar de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse que o Brasil, que está sem embaixador em Tel Aviv, não tem problemas com Israel, mas com Netanyahu.

"Finalmente parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e os palestinos. Me parece que há muitas possibilidades de o acordo ser definitivo, e eu acho que isso é muito importante", disse Lula aos jornalistas.