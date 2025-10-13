Órgão de controle de riscos do G20 adverte sobre possibilidade de colapso do mercado financeiro
LONDRES (Reuters) - O recente aumento nos preços globais das ações e outros ativos deixou os mercados suscetíveis a colapsos devido à incerteza econômica e geopolítica atual, afirmou nesta segunda-feira o órgão de supervisão de riscos do G20.
O presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse aos membros do G20 em uma carta que os riscos elevados fazem com que a manutenção da cooperação multilateral seja crucial. Não apenas para evitar crises, mas também para apoiar o crescimento econômico sustentável.
"Embora a maioria das jurisdições tenha visto uma recuperação nos mercados financeiros nos últimos meses, as avaliações agora podem estar em desacordo com as perspectivas econômicas e geopolíticas incertas, deixando os mercados suscetíveis a um ajuste desordenado", disse a carta datada de 8 de outubro e publicada antes das reuniões do G20 em Washington esta semana.
Esse alerta foi feito poucos dias antes de a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de novas tarifas sobre a China, em retaliação ao endurecimento das restrições de terras raras por Pequim, provocar a maior queda de Wall Street em quase seis meses.
Bailey também destacou o aumento contínuo dos níveis de dívida, acrescentando que as vulnerabilidades do sistema financeiro continuam altas.
"A necessidade de padrões e cooperação globais, portanto, continua bastante clara", diz a carta.
Em resposta aos riscos elevados, o FSB, que agrupa bancos centrais e reguladores financeiros do G20, "mudará" seu foco, disse Bailey.
O conselho passará do desenvolvimento de políticas para o monitoramento e a facilitação da implementação das reformas financeiras globais acordadas, que ainda não foram totalmente alcançadas.
(Reportagem de Marc Jones)
