Ouro supera US$4.100 pela 1ª vez com tensão comercial e otimismo sobre corte de juros

O ouro acumula alta de 56% neste ano, tendo atingido a marca de US$4.000 pela primeira vez na semana passada, impulsionado por fatores como incertezas geopolíticas e econômicas, expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA e compras robustas por parte de bancos centrais.

"O ouro pode facilmente continuar sua trajetória ascendente. Podemos ver preços acima de US$5.000 até o fim de 2026", disse Phillip Streible, estrategista-chefe de mercado da Blue Line Futures.

Compras constantes de bancos centrais, entradas firmes de ETFs no mercado, tensões comerciais entre EUA e China e a perspectiva de taxas de juros mais baixas nos EUA estão fornecendo suporte estrutural para o mercado, acrescentou Streible.

No campo geopolítico, o presidente dos EUA, Donald Trump, reacendeu as tensões comerciais com a China na última sexta-feira, encerrando uma trégua entre as duas maiores economias do mundo.

Enquanto isso, os investidores estão precificando uma probabilidade de 97% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve em outubro, além de uma chance de 100% em dezembro. O ouro, um ativo sem rendimentos, tende a se sair bem em ambientes de juros baixos. [FEDWATCH/]

Analistas do Bank of America e do Société Générale agora esperam que o ouro atinja US$5.000 em 2026, enquanto o Standard Chartered aumentou sua previsão para uma média de US$4.488 no ano que vem.