Pelo menos sete grupos mostram interesse em 1º leilão de canal de acesso a porto do país

Vence o leilão o grupo que oferecer a menor tarifa de acesso, de acordo com Dias. "Temos de sete a oito empresas interessadas e 'players' com recursos, expertise técnica, experiência em dragagem e grupos nacionais e internacionais", afirmou o diretor geral da Antaq a jornalistas após participar de evento na FGV.

"Esse é o primeiro de uma série. Vamos conceder canais de acesso do Porto de Itajaí (SC), Santos (SP), Rio Grande (RS) e um outro na Bahia. Vamos trabalhar para viabilizar canais de acesso cada vez mais efetivos para que navios maiores possam chegar e a operação possa ser mais eficiente", adicionou.

A estimativa de investimento no projeto em Paranaguá é de R$1,2 bilhão ao longo de 25 anos. O vencedor da concorrência terá como obrigação fazer melhorias como aumentar o calado do porto (a partir do quinto ano da concessão, para 15,5 metros, atualmente o acesso aquaviário tem 13,3 metros).

Com o aumento do calado será possível receber embarcações maiores no Porto de Paranaguá, o que aumenta a produtividade portuária. Além disso, foram definidas a ampliação e o alargamento do canal, o alargamento da bacia de evolução - área destinada a manobra de navios - e o aprofundamento da área de fundeio, onde embarcações podem lançar âncora para esperar sem atracar no porto.

Além da dragagem e das obras de ampliação, o futuro concessionário terá de fazer também investimentos que incluem serviços de sinalização náutica, batimetria, programas e monitoramentos ambientais.

De acordo com a Antaq, no primeiro semestre deste ano, o Porto de Paranaguá foi a segunda instalação portuária pública do Brasil que mais movimentou cargas no país, com 30,9 milhões de toneladas no período, um crescimento de 2,6% em comparação com os primeiros seis meses de 2024.