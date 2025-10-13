Presidente do Fed da Filadélfia vê mais cortes nos juros à frente para impulsionar mercado de trabalho

"Os riscos do mercado de trabalho parecem estar aumentando -- não de forma escandalosa, mas de forma perceptível. E o ímpeto parece estar indo na direção errada", de modo que agora isso merece ser o foco da política", disse ela.

Embora Paulson não tenha dito especificamente como gostaria que o Fed procedesse com os cortes nas taxas de juros, ela observou: "Considero a flexibilização nos moldes" das previsões divulgadas pelo Fed em suas reuniões de política monetária no mês passado como o caminho provável a seguir.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4,00% a 4,25%. Ele também previu mais meio ponto percentual de flexibilização antes do final de 2025 e mais cortes no próximo ano e em 2027.

Paulson disse que o recente corte nos juros "faz sentido", já que o banco central busca compensar os riscos para o mercado de trabalho.

Paulson assumiu o comando do Fed da Filadélfia em julho, sucedendo Patrick Harker, que se aposentou antes de retornar ao mundo acadêmico. Antes de ingressar no Fed da Filadélfia, ela foi diretora de pesquisa do Fed de Chicago.

Em comentários recentes, as autoridades do Fed têm se debruçado sobre as perspectivas da política monetária. Embora o recente corte nos juros tenha tido amplo apoio, vários membros da autoridade monetária continuam preocupados com o fato de as tarifas comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump, aumentarem os níveis de inflação ainda altos, enquanto outros estão preocupados com o mercado de trabalho e acreditam que o Fed deve agir com firmeza para apoiá-lo.