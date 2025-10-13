Taxas dos DIs têm quedas leves após Trump aliviar discurso sobre a China

Entre os vencimentos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,815%, em queda de 1 ponto-base ante 13,826%.

Na sexta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os produtos comprados da China e a imposição de controles de exportação ao país asiático de softwares críticos, em mais um episódio da guerra comercial entre as duas nações. Um dia antes, a China já havia elevado o controle sobre a exportação de terras raras -- materiais essenciais para vários setores da indústria norte-americana.

No domingo, porém, Trump adotou um tom conciliador, dizendo que os EUA não querem prejudicar a China, o que abriu espaço para a busca de ativos de maior risco nesta segunda-feira, como ações e moedas de países emergentes.

No Brasil, o real chegou a ceder mais de 1% ante o dólar e, em paralelo, as taxas dos DIs caíram, ainda que em menor intensidade.

“Na sexta-feira o tarifaço de Trump estressou bastante o mercado, com o dólar chegando a R$5,50 e a curva de juros subindo”, pontuou Gustavo Danilo Guimarães, especialista de Renda Fixa da Manchester. “Só que no domingo Trump fez novos comentários, e o mercado passou a ajustar o movimento da semana passada”, acrescentou.

Sem a referência dos Treasuries por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA, os ajustes nos DIs foram limitados.