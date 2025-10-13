Trump está a caminho de se encontrar com Xi na Coreia do Sul, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, à medida que os dois lados diminuem as tensões sobre as disputas comerciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira.

O mais recente aumento das tensões nas negociações comerciais entre os EUA e a China começou na quinta-feira, quando a China expandiu seus controles de exportação de terras raras, atraindo uma forte contramedida de Trump na sexta-feira.

Bessent disse que houve comunicações substanciais entre os dois lados durante o fim de semana.