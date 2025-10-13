Trump está a caminho de se encontrar com Xi na Coreia do Sul, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul, à medida que os dois lados diminuem as tensões sobre as disputas comerciais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira.
O mais recente aumento das tensões nas negociações comerciais entre os EUA e a China começou na quinta-feira, quando a China expandiu seus controles de exportação de terras raras, atraindo uma forte contramedida de Trump na sexta-feira.
Bessent disse que houve comunicações substanciais entre os dois lados durante o fim de semana.
"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.
"O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do partido, Xi, na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada."
Haverá muitas reuniões esta semana em Washington, paralelamente às reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Washington, disse ele.
Os Estados Unidos esperam o apoio de aliados, incluindo os europeus, a Índia e as democracias da Ásia, disse ele no programa "Mornings with Maria".
"A China é uma economia de comando e controle. Eles não vão comandar nem nos controlar", disse Bessent.
(Reportagem de Susan Heavey e Doina Chiacu)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.