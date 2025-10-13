Wall Street abre em alta após Trump baixar o tom em retórica sobre a China

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, após recuo na sessão anterior, com os investidores voltando aos ativos de risco depois que o tom mais suave do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diminuiu as preocupações com novas tensões comerciais com a China.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,48% na abertura, para 45.698,46 pontos. O S&P 500 tinha alta de 1,07%, a 6.622,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,69%, para 2.2578,674 pontos.

(Reportagem de Sukriti Gupta em Bengaluru)