Wall Street avança com arrefecimento de retórica de Trump sobre China

As tensões aumentaram na semana passada depois que a China expandiu seus controles de exportação de terras raras. Em resposta, Trump disse na sexta-feira que imporia uma tarifa adicional de 100% sobre as exportações da China para os EUA, além de novos controles de exportação sobre softwares essenciais fabricados nos EUA.

O recrudescimento das tensões comerciais fez com que o S&P 500 e o Nasdaq sofressem suas maiores quedas semanais em meses.

Entretanto, em um tom mais conciliatório no fim de semana, Trump postou que "tudo ficará bem" e que os EUA não queriam "prejudicar" a China.

No domingo, a China culpou os EUA pela escalada, mas não adotou outras contramedidas.

"A combinação de bons rendimentos, Israel e a paz, e o fato de que algum tipo de acordo será eventualmente fechado com a China em termos de comércio, deve ser um amortecedor para o mercado", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

No Oriente Médio, o Hamas entregou o primeiro grupo dos últimos reféns israelenses sobreviventes, um passo fundamental para encerrar dois anos de conflito devastador em Gaza, como parte de um acordo de cessar-fogo promovido por Trump.