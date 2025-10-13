Wall Street dispara com comentários de Trump sobre a China e Broadcom sobe

Impulsionando o otimismo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em uma entrevista à Fox Business Network que Trump está a caminho de se reunir com seu homólogo chinês na Coreia do Sul, enquanto os dois lados trabalham para diminuir os atritos comerciais que aumentaram na semana passada.

As ações de tecnologia relacionadas à inteligência artificial (IA) foram as que mais subiram com a recuperação de segunda-feira. A Broadcom saltou quase 10% depois de fazer uma parceria com a OpenAI para produzir os primeiros processadores internos de IA da startup.

O Nasdaq registrou seu maior ganho em um dia desde 27 de maio.

"A IA continua a ser o motor do impulso, e não é de surpreender que investidores tenham comprado a queda", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, acrescentando que investidores devem permanecer cautelosos enquanto a disputa de Trump com a China não for resolvida.

O último rompimento ocorreu após o anúncio da China, na quinta-feira, de que expandiria drasticamente seus controles de exportação de terras raras. Em retaliação, Trump disse na sexta-feira que aplicaria uma tarifa adicional de 100% sobre as importações da China e imporia controles de exportação sobre todos os softwares essenciais fabricados nos EUA a partir de 1º de novembro.

No entanto, no fim de semana, Trump disse que "tudo ficará bem" e que os EUA não queriam "prejudicar" a China. No domingo, a China culpou os EUA pela escalada, mas não implementou outras contramedidas.