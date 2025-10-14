Ação do Banco Pan dispara com proposta do BTG Pactual para incorporar ações

Eles também analisaram que se trata de um próximo passo natural do BTG. "Vemos o banco seguindo com uma agenda focada na simplificação de sua estrutura, na adoção das melhores práticas operacionais do grupo e na redução dos custos de captação."

Após a incorporação, que depende de aprovações regulatórias, o Pan será convertido em subsidiária integral indireta e sairá da bolsa, disse o BTG. O negócio envolve o Banco Sistema, também do BTG.

De acordo com analistas do UBS BB, tal oferta não foi uma surpresa. "Em certa medida, já era esperada pelo mercado", afirmaram em relatório a clientes.

Em meados de agosto, em entrevista a jornalistas sobre o balanço do segundo trimestre, o CFO do BTG, Renato Cohn, disse que o banco sempre teve interesse em uma aquisição de ações do Pan em algum momento, mas que dependia muito do preço.

"Como negócio, vemos o Banco Pan tendo bastante sinergia com o BTG", afirmou na ocasião.

Para a equipe do UBS BB, mesmo sem considerar sinergias com a incorporação, o negócio é neutro para o lucro por ação do BTG Pactual em 2026. "Também não esperamos um impacto relevante nos índices de capital do BTG Pactual."