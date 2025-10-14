Ações da China caem e Hong Kong tem perdas cai pelo 7º dia por disputa comercial com EUA

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,73%, ampliando a sequência de perdas para sete sessões, a mais longa desde janeiro de 2024.

As vendas se intensificaram na parte da tarde, com a abertura de novas frentes na guerra comercial. Pequim impôs sanções às subsidiárias ligadas aos Estados Unidos da construtora naval sul-coreana Hanwha Ocean, logo depois de a China e os Estados Unidos dizerem que implementarão taxas portuárias adicionais visando os navios uns dos outros.

"A reação do mercado foi muito complacente ontem e agora está sendo novamente em correção para baixo", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia, prevendo mais fraqueza no curto prazo.

Alguns investidores também temem que os chamados aliados dos Estados Unidos possam se envolver para cercar a China, arriscando um conflito comercial mais amplo e prolongado, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,58%, a 46,847.32 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,73%, a 25.441 pontos.