Ações da Volkswagen sobem após montadora tranquilizar investidores antes de divulgação de resultado

BERLIM (Reuters) - As ações da Volkswagen estavam sendo negociadas em alta de mais de 2% nesta terça-feira, uma vez que a montadora alemã pareceu tranquilizar os investidores sobre os ventos contrários das tarifas comerciais e a fraqueza de suas marcas de luxo antes de divulgar os resultados do terceiro trimestre.

"A empresa me pareceu estar confortável com as atuais expectativas do mercado para o trimestre", disse Pal Skirta, analista da Metzler, à Reuters, acrescentando que o lucro operacional provavelmente se beneficiou do sólido impulso das vendas da marca principal do grupo.

"A empresa também observou que, mesmo que as tarifas dos Estados Unidos sejam restituídas em 2026, a orientação do fluxo de caixa para 2025 não deverá ser afetada", disse a Metzler.