Boom de IA pode levar a correções, mas não a uma crise sistêmica, diz economista-chefe do FMI

Naquela época, como agora, a promessa de uma nova tecnologia transformadora pode, em última análise, não atender às expectativas do mercado no curto prazo e desencadear uma queda nas avaliações de ações, disse ele. Mas, assim como em 1999, o investimento no setor não é construído com base na alavancagem, mas sim por empresas de tecnologia com muito dinheiro.

"Isso não é financiado por dívida, e isso significa que, se houver uma correção do mercado, alguns acionistas, alguns detentores de ações, podem perder", disse Gourinchas no início das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington.

"Mas isso não necessariamente se transmite ao sistema financeiro mais amplo e cria prejuízos no sistema bancário ou no sistema financeiro de forma mais ampla", acrescentou.

GANHOS NÃO REALIZADOS

As empresas de tecnologia estão investindo centenas de bilhões de dólares em chips de IA, poder de computação, data centers e outras infraestruturas em uma corrida para implantar a tecnologia que promete enormes ganhos de produtividade.

Gourinchas disse que esses ganhos ainda não foram concretizados na economia, assim como as altas avaliações das ações da internet no final da década de 1990 muitas vezes não eram baseadas em receitas reais, levando à quebra das pontocom em 2000 e a uma recessão superficial nos EUA em 2001.