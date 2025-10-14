Bowman, do Fed, espera mais dois cortes nas taxas de juros este ano

O banco central dos EUA realizará sua próxima reunião de política monetária em 28 e 29 de outubro, com sua última sessão do ano programada para a segunda semana de dezembro. O posicionamento dos mercados futuros de taxas reflete as expectativas de reduções de 0,25 ponto percentual em ambas as reuniões.

"Acredito que, enquanto virmos o mercado de trabalho e outros dados econômicos evoluindo da maneira que eu espero, continuaremos no caminho para reduzir a taxa dos fundos federais", disse Bowman.

Bowman apoiou o corte dos juros no mês passado depois de ter divergido da maioria das autoridades monetárias na reunião anterior, em julho, e defendido o início das reduções da taxa já naquela ocasião.

Ela foi acompanhada nessa discordância pelo diretor do Fed Christopher Waller, que, assim como Bowman, foi nomeado para o conselho de diretores do banco central dos EUA pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca.

Tanto Bowman quanto Waller disseram acreditar que as tarifas lançadas por Trump desde que voltou ao poder não levarão a uma inflação persistente e que o equilíbrio dos riscos está inclinado para o mercado de trabalho.

(Reportagem de Jamie McGeever, em Washington)