Brazilian Rare Earths capta 120 milhões de dólares australianos para acelerar projetos de terras raras no Brasil

(Reuters) - A mineradora australiana Brazilian Rare Earths informou na madrugada desta terça-feira que arrecadou 120 milhões de dólares australianos para acelerar o desenvolvimento de projetos de terras raras no Brasil por meio de uma emissão de ações, de acordo com um comunicado da empresa.

Conforme o documento, a BRE recebeu compromissos firmes para uma colocação de 25,6 milhões de novas ações ordinárias a um preço de emissão de 4,68 dólares australianos por ação.

De acordo com a empresa, os fundos também serão utilizados para reduzir os prazos para a refinaria integrada de separação de terras raras planejada em Camaçari, Bahia.